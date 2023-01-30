Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 января

Здравоохранение, Образование, COVID
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Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 30 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 1 637 человек (–1 494+ и 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном – 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

 

 

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