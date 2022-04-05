Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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