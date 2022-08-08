Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 301,

- в Алматы – 202,

- в Шымкенте – 12,

- в Акмолинской области – 89,

- в Актюбинской области – 28,

- в Алматинской области – 12,

- в Жетысуской области - 24,

- в Атырауской области – 26,

- в Восточно-Казахстанской области – 10,

- в Абайской области - 22,

- в Жамбылской области – 40,

- в Западно-Казахстанской области – 49,

- в Карагандинской области – 327,

- в Улытауской области - 2,

- в Костанайской области – 63,

- в Кызылординской области – 25,

- в Мангистауской области – 16,

- в Павлодарской области – 83,

- в Северо-Казахстанской области – 26,

- в Туркестанской области – 16.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 368 205 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 327 732.

На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 116 человек (26 804+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 650 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.