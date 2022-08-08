Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 301,
- в Алматы – 202,
- в Шымкенте – 12,
- в Акмолинской области – 89,
- в Актюбинской области – 28,
- в Алматинской области – 12,
- в Жетысуской области - 24,
- в Атырауской области – 26,
- в Восточно-Казахстанской области – 10,
- в Абайской области - 22,
- в Жамбылской области – 40,
- в Западно-Казахстанской области – 49,
- в Карагандинской области – 327,
- в Улытауской области - 2,
- в Костанайской области – 63,
- в Кызылординской области – 25,
- в Мангистауской области – 16,
- в Павлодарской области – 83,
- в Северо-Казахстанской области – 26,
- в Туркестанской области – 16.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 368 205 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 327 732.
На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 116 человек (26 804+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 650 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.