Скажем насилию «нет»

«В Казахстане придается огромное значение борьбе с насилием против женщин и детей. В своем сентябрьском Послании Президент еще раз подчеркнул, что «нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия», – написал в своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин, напомнив, что сейчас группа депутатов Мажилиса Парламента в инициативном порядке разрабатывает законодательные поправки, направленные на совершенствование механизмов противодействия семейно-бытовому насилию.

«Недавние резонансные преступления сигнализируют о необходимости дальнейшего усиления работы по профилактике и искоренению насилия в семье. При этом важно понимать, что предпринимаемые институциональные и законодательные меры не дадут должного эффекта без формирования культуры нетерпимости к преступности и насилию в любом виде.

Реакция граждан на последние события говорит о том, что в нашем обществе усиливается неприятие к семейно-бытовому насилию. Таким образом, изменения в обществе наряду с принимаемыми государством мерами становятся важным фактором обеспечения защищенности женщин и детей», – отметил Ерлан Карин.