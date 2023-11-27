Скажем насилию «нет» Общество 27 ноября 2023 г. 3:30 16 Полина Федорова 25 ноября мировая общественность отметила Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. фото из архива "КП" «В Казахстане придается огромное значение борьбе с насилием против женщин и детей. В своем сентябрьском Послании Президент еще раз подчеркнул, что «нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия», – написал в своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин, напомнив, что сейчас группа депутатов Мажилиса Парламента в инициативном порядке разрабатывает законодательные поправки, направленные на совершенствование механизмов противодействия семейно-бытовому насилию. «Недавние резонансные преступления сигнализируют о необходимости дальнейшего усиления работы по профилактике и искоренению насилия в семье. При этом важно понимать, что предпринимаемые институциональные и законодательные меры не дадут должного эффекта без формирования культуры нетерпимости к преступности и насилию в любом виде. Реакция граждан на последние события говорит о том, что в нашем обществе усиливается неприятие к семейно-бытовому насилию. Таким образом, изменения в обществе наряду с принимаемыми государством мерами становятся важным фактором обеспечения защищенности женщин и детей», – отметил Ерлан Карин. #дети #насилие #борьба #женщины #РК