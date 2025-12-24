Сказки Великого шелкового пути Проекты 24 декабря 2025 г. 0:00 395 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В столичной галерее LM Kulanshi Art при содействии посольства Республики Австрия проходит выставка «Когда-то было, а когда-то не было. Штирийские народные сказки Шелкового пути». фото автора Этот фотопроект представляет собой фольклорное исследование. Он объединяет коллекцию народных сказок, рассказанных женщинами-мигрантами из стран Шелкового пути, с фотографическими иллюстрациями иранско-австрийской художницы Мариам Мохаммади. Сама Мариам Мохаммади исследует, как культурные и религиозные условия влияют на женщин-мигрантов, отражаясь в их биографиях, формируя идентичность. – Живя в Австрии, я искала способ связать разных женщин, дать им пространство, чтобы их истории услышали, – говорила на вернисаже Мариам Мохаммади. – Приглашала тех, кто был вынужден покинуть свои земли, поскольку многие из них стали жертвами насилия в своих семьях или сложных обстоятельств, и отъезд оказался единственным выходом. Мохаммади считает, что сказки, услышанные в детстве, формируют культурные пристрастия человека. Анализируя сюжеты из Монголии («Находчивый старик»), Ирана («Симург»), Греции («Моя госпожа Море»), Грузии («Блоха и муравей») и Китая («Лунная фея»), фотохудожница сделала, в частности, вывод: – Казахская история, к примеру, живет не только в Казахстане, но и в других странах. Это мультикультурная идентичность. Центральная концепция проекта отсылает к исторической миссии Шелкового пути. – В древние времена погонщики караванов на стоянках рассказывали друг другу чудесные истории. Этот обмен был частью их коммуникаций. Я хочу модернизировать концепт: нам необходимо найти решение для современных проблем, таких как войны, насилие, сексизм и расизм. Через сказки мы можем безопасно обсуждать сложнейшие социально-культурные вопросы и прийти к единому пониманию, – поясняет автор. Мариам Мохаммади намеренно уходит от пышной сказочной иллюстративности, используя минималистичную постановочную фотографию. Это ее осознанный выбор, требующий сценарной точности. На ее фото доминируют символические элементы – костюмы, цвета и аксессуары. Критически важен символизм всех деталей, включая цвет одежды и волос, а яркий акцент, например, красный цвет, используется для привлечения внимания. Каждая работа сопровождается названием сказки, именем рассказчицы и QR-кодом, который отсылает к музыкальному сопровождению. Посетители выставки сошлись во мнении, что проект Мариам Мохаммади подобен каравану, который всегда находит дорогу к сердцам людей, преодолевая любые барьеры. #выставка #фотовыставка #LM Kulanshi Art #Мариам Мохаммади