Сказки Великого шелкового пути

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В столичной галерее LM Kulanshi Art при содействии посольства Республики Австрия проходит выставка «Когда-то было, а когда-то не было. Штирийские народные сказки Шелкового пути».

фото автора

Этот фотопроект представляет собой фольклорное исследование. Он объединяет коллекцию народных сказок, рассказанных женщинами-мигрантами из стран Шелкового пути, с фото­графическими иллюстрациями иранско-австрийской художницы Мариам Мохаммади.

Сама Мариам Мохаммади исследует, как культурные и религиозные условия влияют на женщин-мигрантов, отражаясь в их биографиях, формируя идентичность.

– Живя в Австрии, я искала способ связать разных женщин, дать им пространство, чтобы их истории услышали, – говорила на вернисаже Мариам Мохаммади. – Приглашала тех, кто был вынужден покинуть свои земли, поскольку многие из них стали жертвами насилия в своих семьях или сложных обстоя­тельств, и отъезд оказался единственным выходом.

Мохаммади считает, что сказки, услышанные в детстве, формируют культурные пристрастия человека. Анализируя сюжеты из Монголии («Находчивый старик»), Ирана («Симург»), Греции («Моя госпожа Море»), Грузии («Блоха и муравей») и Китая («Лунная фея»), фотохудожница сделала, в частности, вывод:

– Казахская история, к примеру, живет не только в Казахстане, но и в других странах. Это мультикультурная идентичность.

Центральная концепция проекта отсылает к историчес­кой миссии Шелкового пути.

– В древние времена погонщики караванов на стоянках рассказывали друг другу чудес­ные истории. Этот обмен был частью их коммуникаций. Я хочу модернизировать концепт: нам необходимо найти решение для современных проблем, таких как войны, насилие, сексизм и расизм. Через сказки мы можем бе­зопасно обсуждать сложнейшие социально-культурные вопросы и прийти к единому пониманию, – поясняет автор.

Мариам Мохаммади намеренно уходит от пышной сказочной иллюстративности, используя минималистичную постановочную фото­графию. Это ее осознанный выбор, требующий сценарной точности. На ее фото доминируют символические элементы – костюмы, цвета и аксессуары. Критически важен символизм всех деталей, включая цвет одежды и волос, а яркий акцент, например, красный цвет, используется для привлечения внимания.

Каждая работа сопровож­дается наз­ванием сказки, именем рассказчицы и QR-кодом, который отсылает к музыкальному сопровождению.

Посетители выставки сош­лись во мнении, что проект Мариам Мохаммади подобен каравану, который всегда находит дорогу к сердцам людей, преодолевая любые барьеры.

Приоритетом развития определена переработка
Открылась развязка «Клеверный лист»
Будет построен новый завод
Внедрили лучшие технологии

