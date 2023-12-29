Сказочная атмосфера: как казахстанские мегаполисы украсят к Новому году

Фото: gov.kz

Главным украшением мегаполисов в предпраздничные дни становятся елки. Зеленые красавицы, новогодние инсталляции и световая иллюминация, елочные игрушки на улицах преображают город до неузнаваемости, создавая сказочную атмосферу.

Предпраздничное настроение жителям и гостям создают традиционные зимние развлечения. На улицах повсюду встречаются ледовые катки, горки и малые архитектурные формы и фотозоны. Как сообщили в столичном акимате, на территории пяти районов города построили порядка 60 ледовых катков и горок.

Прохожие могут покататься на горках на площадке перед Дворцом «Жастар» и у ЭКСПО-городка. В Центральном парке недавно открылся первый линейный каток протяженностью 290 метров. В районе Сарыарка можно весело провести время в сквере по проспекту Богенбай батыра, на городской площади по улице Бейбитшилик и в парке «Коктал». Другим центром притяжения горожан может стать площадь у монумента «Қазақ Елі», на пересечении улиц Тәуелсіздік и Кажымукана около МВД, а также на парковке заведения «Кувшин», на пересечении Абылай хана – Кобда и у Дворца школьников.

Своей красотой привлекают внимание уютные площадки досуга, в районе Нура их организуют около центра семейного отдыха Ailand, ТРЦ Keruen Сity, «Хан Шатыр», Asia Park, а также у входной группы в столичный парк и жилом массиве Уркер. А жители района Байконыр приходят получить позитивную энергию, спускаясь с ледовых горок в парке «Ататюрк», у Дворца «Жастар», на Аллее писателей, в жилых массивах Казгородок, Кирпичный, Ондирис и Коянды. Пора зимних забав наступила в районе Есиль, где родители вместе с детьми гуляют на территории ЭКСПО, Ботанического сада и около ТРЦ «Керуен».

В беззаботное детство возвращают и завораживающие элементы современной новогодней атрибутики в Алматы. В акимате отметили, что на праздничное оформление потратили 360 миллионов тенге, в том числе на украшение площади имени Абая и главную новогоднюю елку высотой 22 метра. Праздничная атмосфера заметна на городских площадях и улицах. В частности, в Алмалинском районе на площади «Астана», перед КазНТОБ им. Абая, в Алатауском районе – на площадке перед ледовым дворцом «Алматы Арена» гостеприимно встречают праздничные деревья. Поражают воображение сияние огней, гирлянды и световые фигуры. В едином стиле оформлено и общественное пространство города, которое радует взоры горожан.

Кроме того, недавно в Шымкенте недавно на площади Астана прошла церемония зажжения главной елки города. Ее организацией занимались специалисты сферы культуры, в том числе более 20 организаций при управлении культуры, театров, дворца школьников и школьные студии, в рамках программы «Даму бала».

Заместитель директора по творчеству концертной организации дома культуры г. Шымкента Жамбыл Нурлыбай сообщил, что в Енбекшинском районе Шымкента главную елку зажгут 28 декабря в парке дружбы Казахстана и Турции, но покупать снежную красавицу не будут, так как отреставрируют старую ель. В Абайском районе намерены купить новую 15-метровую елку. В Каратауском районе на новогоднее оформление улиц планируют потратить около 15-ти миллионов тенге. В центральной части города — Аль-Фарабийском районе — 12 миллионов и в Туранском районе – около 11 миллионов тенге.

Таким образом, в праздничной суете, в местах для фотоссесий главное - не забыть сделать селфи, чтобы праздник запомнился на долгие годы.