В условиях стремительно меняющегося рынка труда важно не только поддерживать граждан, но и создавать возможность для их профессионального роста и саморазвития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно для этого работает платформа профессионального обучения Skills Enbek, где каждый может бесплатно или за доступную цену пройти курсы и обучиться новым профессиям, сообщает Kazpravda.kz

Так, с начала 2025 года 297,4 тыс. граждан, из которых порядка 47,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на данной платформе.

С момента запуска на платформе было опубликовано более 1000 курсов по различным направлениям, из которых 340 – бесплатные. На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по финансам и бухгалтерскому учету, Smart Skills и другие направления, востребованные на современном рынке.

Важную роль играет трансформация системы технического и профессионального образования: за три года число студентов, поступивших по целевым заявкам предприятий с гарантией трудоустройства, выросло в три раза и достигло 30 тыс. к настоящему времени, а к концу года планируется довести показатель до 45 тыс. Количество студентов колледжей, обучающихся по заказу предприятий, также за два года выросло в 3 раза. Такая связка образования и рынка труда обеспечивает не только рост занятости, но и подготовку специалистов, востребованных экономикой.

Наряду с этим реализуется пилотный проект по присвоению рабочей квалификации старшеклассникам, в рамках которого выпускники 11-х классов получают не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании, благодаря чему после выпуска из школы они могут сразу выйти на рынок труда.

Таким образом, государство создает условия, при которых каждый казахстанец может не ждать помощи извне, а сам формировать своё будущее через знания и труд. Это путь к сильному и справедливому обществу, где ценятся ответственность, саморазвитие и инициативность.