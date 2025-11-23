Пожар ликвидирован, пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС республики
Сегодня утром спасатели МЧС работали по повышенному рангу при тушении пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.
На месте был развернут оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Спасатели произвели проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проёмы для эффективного тушения.
В тушении пожара были задействованы порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС Алматы.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Силами пожарных продолжается проливка и разбор конструкций. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.