Складское помещение горело в Алматы

Пожары
115

Пожар ликвидирован, пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС республики

Фото: МЧС РК

Сегодня утром спасатели МЧС работали по повышенному рангу при тушении пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.

На месте был развернут оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Спасатели произвели проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проёмы для эффективного тушения.

В тушении пожара были задействованы порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС Алматы.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Силами пожарных продолжается проливка и разбор конструкций. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

#Алматы #пожар #склад

