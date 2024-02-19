Количество частных школ растет в Казахстане

По информации Минпросвещения, по итогам 2023 года в стране было выдано 114 лицензий на деятельность частных школ, передает Kazpravda.kz

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Они расположены в регионах, где наблюдается наибольший прирост числа обучающихся: города Астана, Алматы, Шымкент, а также Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.

– Лицензирование не препятствует открытию частных школ, напротив, частные имеют больше самостоятельности и финансовых возможностей в предоставлении высококачественного образования. Одной из важнейших задач является предоставление равных возможностей всем обучающимся, независимо от месторасположения организации образования. Поэтому запрашиваемые квалификационные требования при получении лицензии вполне выполнимы. Самое главное – качество предоставляемых услуг в соответствими с законодательством РК и обеспечение безопасности детей. Только максимально безопасные и комфортные условия могут гарантировать качественное образование в наших школах», – отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

По его словам, квалификационные требования касаются создания комфортной среды, обеспечения необходимым учебно-лабоработным оборудованием, материально-техническая база школ, которые напрямую влияют на качество образовательного процесса.

Всего в Казахстане функционируют 7842 школы, из которых 735 – частные.

Пять лет назад в Казахстане была 181 частная школа.

В августе прошлого года сообщалось, что стоимость обучения в частных школах хотят снизить в Казахстане.