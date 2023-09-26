Сколько этнических казахов вернулись на родину

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана.

Коллаж: Адильбек Тауекелов/Kazpravda.kz

В этом году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 16 026 этнических казахов. О мерах поддержки переселенцев рассказали в Минтруда, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,2 тысячи этнических казахов.

Более половины кандасов, а это 53,6%, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,6% – из КНР, 10,9% – из Монголии, 7,8% – из России, 5,9% – из Туркменистана и 2,2% – из других стран.

На 1 сентября число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 61,4%, 30% – моложе трудоспособного возраста и 8,5% – пенсионеры.

Среди кандасов трудоспособного возраста 15,6% имеют высшее образование, 34,4% – среднее специальное образование, 41,2% – общее среднее образование.

Как рассказали в МТСЗН, для расселения кандасов определены трудодефицитные Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. На 1 сентября этого года переселены 1 773 кандаса.

По данным ведомства, с начала года различные меры поддержки оказаны 918 кандасам. В частности, 493 человека трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 918 человек, а 383 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

"Для добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью", – рассказали в госоргане.

Там напомнили, что в текущем году присвоение статуса кандаса реализовано по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. В новом формате через загранучреждения республики принято 2 037 заявлений (681 семья) от этнических казахов.