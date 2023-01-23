Сколько казахстанцев смогут проголосовать на предстоящих выборах

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По словам Константина Петрова, уже составлен реестр избирателей. В него включатся граждане, обладающие активным избирательным правом, по месту постоянной регистрации.

"К каждой избирательной кампании составляется свой отдельный список избирателей на основе постоянной регистрации граждан и возможности подачи ими заявления о включении в список избирателей на том участке, где они хотят проголосовать. По состоянию на 1 января 2023 года нами составлен реестр избирателей, в него включено 11 970 406 избирателей, которые предварительно распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее число избирателей – 1 177 507 – включено по Туркестанской области, наименьшее – 138 277 – по области Улытау", – сообщил он.

Напомним, 19 марта 2023 года в Казахстане пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.