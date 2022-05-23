Общество , Здравоохранение
Сколько коронавирусных больных в стационарах Казахстана
Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 133 человека (–82+ и 51 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 84 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.