Сколько продлятся весенние каникулы для школьников

Учащиеся отдохнут с 21 по 31 марта включительно, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно, сообщили в Минпросвещения.

Ведомство дало рекомендации по организации досуга детей во время каникул.