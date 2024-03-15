Сколько продлятся весенние каникулы для школьников
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Учащиеся отдохнут с 21 по 31 марта включительно, передает Kazpravda.kz
Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно, сообщили в Минпросвещения.
Ведомство дало рекомендации по организации досуга детей во время каникул.
«Предлагается проведение классного часа, фестиваля Dombra party и родительского собрания, субботников и конкурса поделок. Планируется организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и культуры», – сообщила пресс-секретарь Минпросвещения Мереке Амангелдыкызы.