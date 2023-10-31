Сколько школ открыто в Казахстане с начала 2023 года

Для системного решения вопросов трехсменных, аварийных школ государством ведется планомерная работа по вводу новых ученических мест. К 1 октября текущего года в стране открыты 77 школ на 78,5 тысяч ученических мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

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Всего до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи ученических мест за счет различных источников, в том числе за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования 62 школы на 76 738 ученических мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Основная доля школ расположена в Туркестанской – 16, Западно-Казахстанской – 14, городе Астана – 10, Кызылординской и Жамбылской областях по 7 школ и др.

Помимо этого, реализуется национальный проект «Комфортная школа». В этом году начинается строительство 217 школ с вводом в эксплуатацию до конца 2024 года.

Нацпроект прежде всего направлен на строительство школ нового формата в городах и перспективных населенных пунктах, создание комфортных и безопасных условий для учащихся и педагогов, повышение качества образовательных услуг.

Всего, по поручению главы государства, в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест.