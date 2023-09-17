Сколько выходных будет в октябре 2023 в Казахстане
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В октябре этого года у жителей Казахстана будет 10 выходных дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.
25 октября казахстанцы будут отмечать День Республики. Никаких переносов выходных не планируется, поскольку праздник выпадает на среду. Но, в результате, рабочая неделя станет короче.
При пятидневной рабочей неделе:
23, 24 октября - рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 октября - рабочие дни.
При шестидневной рабочей неделе:
23, 24 октября - рабочие дни, 25 октября - выходной, 26, 27 и 28 октября - рабочие дни.