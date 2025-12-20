По итогам саммита «Центральная Азия – Япония» была принята Токийская декларация, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.

Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

На саммите также выступили премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.