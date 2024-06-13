Тюремным сроком обернулся словесный конфликт в ночном клубе Астаны

Инцидент произошел в одном из ночных клубов, где виновный в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у потерпевшего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, получив отказ, он беспричинно нанес многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы потерпевшего.

Здоровью последнего причинен тяжкий вред. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

«Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, государственным обвинителем в суде полностью доказана его вина. Правонарушитель осужден к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре предупредили, что последствия любого конфликта могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.