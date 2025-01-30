«Случаи насилия замалчиваются»: Депутат - о росте подростковой беременности

Общество,Сенат
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Систематизировать работу в области охраны репродуктивного здоровья на национальном уровне и усилить соответствующую просветительскую работу среди детей и подростков призвал в своем депутатском запросе сенатор Нурторе Жусип, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации сенатора, за последние пять лет число случаев подростковой беременности увеличилось в 1,5 раза.

«Резкий всплеск подростковой рождаемости, начавшийся в период пандемии, вот уже четыре года сохраняется на одном и том же уровне. В 2023 году зарегистрировано 5 094 родов среди подростков, что составило 1,3% к общему числу родов. Среди сельских подростков данный показатель практически в два раза чем у городских. Увеличились и случаи насилия над девушками-подростками. Это также влияет на ситуацию с беременностью. Но в большинстве случаев такое в нашем обществе замалчивается, и все делают вид, что ничего не произошло», – возмутился сенатор. 

Депутат подчеркнул, что нельзя закрывать глаза на проблему. Ситуация и тенденции последних лет требуют активного вмешательства со стороны всех заинтересованных сторон, особенно представителей сфер образования и здравоохранения.

«Подростковая беременность — это вопрос не только репродуктивного здоровья девушек, но и чувствительный социально значимый показатель. Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на рождаемость и демографию последующих 10-15 лет. Необходимо провести межведомственный анализ причин роста числа беременностей и родов среди подростков с участием министерств просвещения, здравоохранения, труда, а также международных организаций, работающих в данной сфере. Важно усилить мониторинг и контроль за исполнением законодательства в отношении защиты прав несовершеннолетних. Необходимо заниматься информационно-просветительской работой, направленной на повышение уровня осведомленности подростков и их родителей о рисках ранней беременности, а также об ответственности и правах несовершеннолетних», – предложил сенатор.

На днях Минздрав заявлял о том, что количество случаев беременности и родов среди подростков 15-17 лет в минувшем году снизилось в сравнении с 2023 годом на 10,2%.

#подростки #беременность #сенатор

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