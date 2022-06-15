Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев

Во время интервью телеканалу "Россия 24" Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал слухи о том, что Казахстан собирается выйти из Евразийского союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Слухи о том, что Казахстан собирается выйти из Евразийского союза, не являются истиной", - заявил Глава государства.

Также он высказался о помощи миротворцев ОДКБ во время январских событий.

"Что касается ОДКБ, то некоторые утверждают, якобы Россия спасла Казахстан, и Казахстан должен теперь вечно им служить. Это также неправда, мы — активный член ОДКБ", – сказал Токаев.

Президент отметил, что Евразийский экономический союз - очень важная организация.

"Её труд требует компромиссов и сложен, и это нормально. Каждая страна должна отстаивать свои интересы. Мы этим занимаемся и приходим к нужным и полезным решениям для страны", - добавил Глава государства.