В Astana Opera пройдет концерт «Наурыз думан»

Фото: пресс-служба театра

В преддверии одного из самых любимых праздников весны – Наурыза – на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой в театре «Астана Опера» 19 марта пройдет концерт «Наурыз думан», сообщает Kazpravda.kz

В исполнении слушателей Международной оперной академии Astana Opera прозвучат произведения казахской народной музыки. А молодые академисты из России и Монголии споют на казахском языке.

«Наурыз думан» – особый проект, своеобразный бренд, который объединяет слушателей академии. Этим музыкальным вечером мы подчеркиваем, что искусство не знает границ. Казахский язык, его мелодичность и глубина, станет объединяющим началом для исполнителей, которые, несмотря на разное происхождение, смогут донести до зрителей красоту и богатство нашей культуры. Конечно, по традиции, академисты будут угощать всех кумысом», – поделилась исполнительный директор академии Айсулу Тани.

Акцент в программе концерта сделан на песенном наследии казахского народа. В нем гармонично сочетаются древние кочевые мотивы, мелодические переливы и поэтические образы. Так, зрители услышат порядка 30 произведений, каждое из которых передает дух казахского народа. Прозвучат «Гәкку» У. Ибрая, «Тау ішінде» С. Сейфуллина, «Желсіз түнде жарық ай» Абая, народные песни «Ләйлім», «Айнамкөз», «Маңмаңгер», «Алқоңыр», «Ғашығым», «16 қыз», «Шапибай-ау», «Сәулем-ай», «Гүлдерайым», «Тілеу қабақ» (Сарышолақтың әні), Майраның әні «Майра» и многое другое.

Напомним, что Международная оперная академия Astana Opera вот уже 4 года является площадкой для развития молодых вокалистов. Ее слушатели – это талантливые артисты, которые проходят обучение у лучших педагогов. В этом проекте с академистами работали педагоги-репетиторы – заслуженные деятели Казахстана Жупар Габдуллина и Азамат Желтыргузов.

«Подготовка к концерту «Наурыз думан» идет полным ходом, и для тех, кто приехал в Казахстан из других стран, этот процесс начался еще в феврале. Наш замечательный коуч Жупар Габдуллина подобрала прекрасные произведения, среди которых народная песня «Сәулем-ай» и известная песня Абая «Желсіз түнде жарық ай». Казахский язык принадлежит к тюркской языковой группе, и, конечно, отличается от того, что я привыкла петь. Однако благодаря поддержке Жупар Габдуллиной, концертмейстеров и коллег, работа над репертуаром идет плавно и уверенно», – отметила слушательница академии из России Василиса Савкина.

В концерте также примут участие Айгерим Темирбекова, Асылзат Нугыманова, Дильназ Омарханова, Рузиля Тюменцева, Сара Садыгулова, Белал Куаныш, Адиль Султан, Аблай Бекен и Мунхтувшин Хоролгарав.

«Исполнение произведений на казахском языке – творческий вызов, а также возможность глубже погрузиться в культуру Казахстана, понять его традиции и историю через музыку. Думаю, что для зрителей этот концерт станет хорошей возможностью насладиться прекрасной музыкой и почувствовать себя частью большого праздника», – заключил академист из Монголии Мунхтувшин Хоролгарав.

В театре «Астана Опера» также подготовили обширную программу празднования Наурыза. Так, ее открывает концерт Международной оперной академии Astana Opera, затем публике представят оперу «Кыз Жибек» Е. Брусиловского и музыкальный вечер «Наурыз-көктем».