Служебная собака нашла пропавшую женщину в Атырау

На поиски ушло 2 часа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

30-го июня около 12:30 мужчина передал сообщение на канал «102» о пропаже матери, которая не может говорить и страдает психическим расстройством.

72-летняя жительница Кызылординской области вышла из дома родственников в микрорайоне Химпоселек около 9:00 и пропала без вести. Родственники пытались найти ее самостоятельно, поиск не дал результатов.

Правоохранители оперативно перешли к поискам пожилой женщины. Младший инспектор-кинолог Айбар Батыров вместе со своей служебной собакой сосредоточился на поиске бабушки. Рокки выслеживал ее по запаху одежды. В результате, женщину обнаружили в районе железнодорожного вокзала.