Служить государству и качать колыбель

Накануне Дня государственных служащих, который в Казахстане отмечается 23 июня, Агентство по делам госслужбы организовало в Астане диалоговую площадку, посвященную роли женщин в системе госслужбы.

Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, глава АДГС Дархан Жазыкбаев, представители Конституционного суда, женщины-руководители центральных и местных госорганов, уполномоченные по этике, представители неправительственных организаций.

Обращаясь к участницам встречи, Аида Балаева в первую очередь поздравила их с Днем госслужащего. Она отметила, что женщины, работающие в этой сфере, успешно совмещают профессиональную деятельность с ролью матери, хозяйки.

Аида Балаева обратила также внимание, что за годы независимости представленность женщин на уровне принятия решений значительно выросла. Так, если в первые годы после обретения суверенитета их число на руководящих должностях не превышало 10%, то сейчас доля женщин, занимающих руководящие должности на центральном и местном уровнях, составляет 40%. В том числе есть три женщины-министра, 28 депутатов Парламента и 138 депутатов маслихатов. Хорошо представлены казахстанки в руководстве местных исполнительных органов. В целом, по данным АДГС, сегодня на государственной службе работает более 83 тыс. человек, и 55% из них, то есть 46 тыс. человек, – именно женщины.

Как подчеркнула замруководителя АП, это демонстрирует большие возможности, которые есть у женщин в Казахстане для построения успешной карьеры.

При этом важной задачей государства является создание достойных условий для работающих женщин, в том числе женщин-госслужащих, и обеспечение их прав как на рабочем месте, так и дома.

– Однако мы не должны забывать наше главное призвание – служение государству. Каждый из вас на своем участке ответственен за полноценное исполнение комплексной программы президентских реформ, – подчеркнула Аида Балаева.

Она напомнила о проведенных в стране больших реформах, которые обновили политическую систему страны, модернизировали ее с точки зрения демократических ценностей и адаптировали к президентской концепции «слышащего государства».

– Мы с вами являемся непос­редственными участниками процесса, когда прежняя модель общественных отношений уходит в прошлое. Обновленные мандаты новоизбранного Президента, депутатов Парламента и маслихатов кардинально меняют принципы и алгоритмы взаимодействия между властью и общест­вом, – отметила Аида Балаева. – В этом и заключается главная суть политических реформ. Поэтому вы как профессионалы, обладая лучшими знаниями и опытом, должны собственным примером способствовать их продвижению. К сожалению, сегодня образ честного, справедливого государственника серьезно дискредитирован. И это небезосновательно. Нам с вами предстоит серьезная работа по нивелированию всех отрицательных моментов, которые негативно отражаются на имид­же каждого государственного служащего и государственной службы в целом. Очевидно, что это требует полной самоотдачи и нулевой терпимости к проявлению любых фактов, подрывающих доверие к инициированным Президентом политическим реформам, – заявила она.

Заместитель руководителя АП также особо отметила, что политическим реформам нужна духовная модернизация. Именно поэтому Глава государства на втором заседании Национального курултая представил новую духовно-идеологическую стратегию страны. Ее направления представляют собой единую концепцию «Справедливый Казахстан – благополучное общество – ответственный гражданин».

В частности, она напомнила такие моменты из выступления Президента, как формирование нового качества нации, воспитание нового поколения, укрепление основополагающих ценностей, обеспечение мира и единства в обществе. Говорил Касым-Жомарт Токаев и о реализации конкретных проектов в сферах образования и науки, культуры и искусства, литературы и кино. Также он сделал акцент на необходимости формирования у казахстанцев всех возрастов новой общественной этики, которая должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Наши граждане должны стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия.

В реализации всех этих направлений огромная роль принадлежит госслужащим. Они должны качественно и на совесть выполнять поставленные задачи, от которых зависит будущее Казахстана.

Особое место в этой работе – у женщин, которые не только трудятся во всех сферах, но также занимаются важнейшей работой – воспитанием детей. Они должны и как профессионалы, и как матери показывать пример – быть ответственными, активными, быть носительницами смыс­лов и ценностей Справедливого Казахстана.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев, выступивший модератором диалоговой площадки, подчеркнул значимую роль женщин в повышении эффективнос­ти государственного аппарата, а также отметил важность широкого использования потенциала женщин для устойчивого развития госслужбы.

Судья Конституционного суда Айжан Жатканбаева, выступая на встрече, обратила внимание, что международные правовые обязательства Казахстана направлены на обеспечение равноправия и равноправного участия женщин в институтах управления и сис­теме правосудия. Обязательства эти реализуются. В пример спикер привела непосредственно сам Конституционный суд: в числе 11 судей – три женщины, а в аппарате КС их доля и вовсе составляет 70%.

Отметила Айжан Жатканбаева и то, что Конституция РК закреп­ляет принцип равенства всех перед законом и судом, не признавая никакой дискриминации, в том числе по признакам пола. Другая статья Основного закона устанавливает право равенства в управлении делами государства, в доступе к государственной службе. Требования, предъявляе­мые к кандидату на должность госслужащего, должны обуславливаться только характером должностных полномочий и обязанностей.

– Следует отметить, что Конституция использует такие термины, как «гражданин», «человек», «каждый» и «народ», – это показывает отношение к вопросу гендерного равенства, – обратила внимание судья.

Она также рассказала, что анализ обращений в Конституционный суд по вопросам доступа к государственной службе показал: ни одно из них не касалось вопросов гендерного равенства. По другим категориям обращений в КС также нет таких, что были бы связаны с дискриминацией по половому признаку. Судья также напомнила: в Казахстане в принципе отменен список профессий, запрещенных для женщин, и казахстанки сами вправе делать выбор, где и как им зарабатывать на жизнь.

– Считаем, что институт государственной службы, несмотря на свою монолитность, должен гибко реагировать на современные тенденции и запросы социума. Уже сейчас становится ясным, что женщин на госслужбе со временем станет еще больше. Это обеспечивается путем внедрения дистанционной работы, контрактной службы, – отметила Айжан Жатканбаева.

Председатель Общественного совета, член Комиссии по этике АДГС Бибигуль Нурашева во время обсуждения подняла актуальные вопросы соблюдения прав женщин на госслужбе. В частности, она остановилась на законодательных изменениях, которые могут сделать государственную службу привлекательнее и дружелюбнее для женщин.

Так, в Трудовом кодексе уже пару лет назад появились нормы, предусматривающие возможность дистанционной работы – полной или смешанной. А в 2023 году поправки такого же плана заработали и в рамках Закона «О государственной службе», утверждены правила внедрения дистанционной работы и работы в режиме гибкого рабочего времени. Кроме того, в текущем году полностью отрегулирована нормативная правовая база для проведения мониторинга рабочего времени госслужащих.

– Благодаря этим поправкам женщины-госслужащие могут работать дистанционно. Если, допустим, есть очень хороший специалист, в котором мы нуждаем­ся, но по объективным причинам сотрудница не может ходить на работу в офис, например, не с кем оставить младенца, то она может воспользоваться правом на работу в дистанционном формате. Также предоставлена возможность перехода на гибкий график. Все устанавливается по соглашению сторон, – отметила Бибигуль Нурашева.

Она также напомнила, что в трудовом законодательстве пропи­сано право женщин, имеющих детей до 1,5 лет, на дополнительный перерыв в работе, предназначенный для того, чтобы покормить малыша (это право, кстати, распространяется и на отцов). В этом контексте, говоря о создании дружелюбных условий труда для женщин на госслужбе, Бибигуль Нурашева озвучила необходимость открытия специальных комнат для матери и ребенка в государственных организациях, где служащие, имеющие грудных детей, могли бы их кормить.

Много говорилось в ходе обсуж­дения и об обеспечении равных прав и возможностей на государственной службе.

Государственная служба поэтапно переходит на цифровую основу отбора на принципах открытой конкуренции, прозрачности и недискриминации. Все это способствует укреплению принципов меритократии, когда любой государственный служащий в стране, независимо от пола, может добиться продвижения по службе в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой.

На протяжении многих лет одним из наболевших вопросов среди женщин на руководящих должностях на государственной службе являлся вопрос ротации. Теперь же, согласно нововведениям, если работник, подлежащий ротации в другой населенный пункт, относится к категории беременных женщин, многодетной или одинокой матери, а также женщины, воспитывающей ребенка с инвалидностью, ротация возможна только с согласия самой женщины.

Участники мероприятия сош­лись во мнении, что идеи и предложения, озвученные в ходе диа­лога, должны быть учтены в процессе принятия решений и формирования государственной политики.