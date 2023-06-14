Членам католической церкви разрешили постоянно проживать в Казахстане без подтверждения платежеспособности

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Дополнительное соглашение регулирует вопросы выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане членам католической церкви из-за рубежа, назначенным на служение на длительный срок в какой-либо из субъектов католической церкви.

Данное соглашение предусматривает замену требований по подтверждению платежеспособности и места проживания на письменное обязательство компетентного органа католической церкви. Таким образом, служителям Святого престола, осуществлявшим свою деятельность в Казахстане, не нужно подтверждать платежеспособность, им можно будет находиться в нашей стране по письменному обязательству Ватикана.