Смаилов главе катарского PIH: У нас имеется солидный потенциал для наращивания сотрудничества

В рамках Катарского экономического форума, проходящего в городе Доха, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с председателем холдинга Power International Holding Мутазом Аль-Хайятом, на которой обсуждены вопросы реализации инвестпроектов в сферах медицины, сельского хозяйства и туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Power International Holding является одним из крупнейших конгломератов Ближнего Востока, с чьим участием были возведены крупные объекты в Катаре накануне чемпионата мира по футболу. Основные направления холдинга охватывают такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение.

«Все эти сектора являются приоритетными для экономики Казахстана. У нас имеется солидный потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества», – сказал премьер-министр.

Он также добавил, что холдинг PIH становится неким «флагманом» в установлении и развитии партнерских связей между Катаром и Казахстаном.

Справочно: Power International Holding – катарский конгломерат, охватывающий 5 основных секторов: строительство, управление недвижимостью, сельское хозяйство и пищевую промышленность, сферу развлечений и гостиничный бизнес, а также медицину. В компании работают порядка 65 тысяч сотрудников, реализовано около 1 тысячи различных проектов.

В октябре 2022 года в рамках официального визита эмира Катара в Казахстан холдингом подписан меморандум о строительстве крупного международного медицинского комплекса в Астане стоимостью порядка $300 млн.