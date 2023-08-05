Смаилов поручил проверить многоэтажные дома на предмет соблюдения противопожарных требований

Правительство
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Вопрос ликвидации последствий пожара в алматинском жилом комплексе «Аккент» рассмотрен в субботу, 5 августа, на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства. 

Фото пресс-службы Правительства РК

Напомним, что в результате пожара в многоэтажном доме ЖК «Аккент» в Алматы пострадало 42 человека и погибла одна женщина. 

Несмотря на час пик и городские автомобильные заторы, первые пожарные прибыли на место происшествия уже через 8 минут. В течение 30 минут на месте было сосредоточено 15 единиц техники и 75 человек личного состава. 

Огнеборцы спасли 80 человек, в том числе 35 при помощи спасательных колпаков. Пожар  тушили полтора часа. На сегодня в медицинских учреждениях на стационарном лечении остаются 5 человек.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов отметил, что действия сотрудников противопожарной службы осложнялись из-за ряда факторов. Так, проезд внутри дворовой территории для пожарной техники был затруднен припаркованными автомобилями. Кроме того, имеющиеся аварийные люки на балконах, предназначенные для экстренной эвакуации, были закрыты или заварены.

Для установления причин пожара назначен ряд экспертиз. По завершении расследования будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин рассказал о ходе работ по восстановлению жилого дома. В частности, будет произведен ремонт подъездов и пострадавших квартир. Также предусмотрено возмещение расходов по временному размещению жильцов. 
Премьер-министр поручил обеспечить меры противопожарной безопасности в многоэтажных домах, а также активизировать работу жилищных инспекций.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимых учений нужно принять меры по повышению уровня готовности населения к действиям при пожаре», — указал он. 

Премьер-министр также обозначил, что при подготовке инфраструктуры жилых кварталов и их благоустройстве во всех регионах необходимо учитывать проезд экстренных служб, так как в случае с ЖК «Аккент» припаркованные автомобили и высокие бордюры препятствовали пожарной технике. 

В заключение Алихан Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований, а также при ежегодном обновлении техники в подразделениях МЧС по стране учесть потребность в спецтехнике для работы в высотных зданиях.

#Алихан Смаилов #Алматы #пожар

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