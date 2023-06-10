Смаилов высказался об итогах заседания глав правительств стран СНГ и ЕАЭС

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Алихан Смаилов отметил высокий уровень организации и результативность прошедших в городе Сочи заседаний Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ и других деловых мероприятий.

Он также выразил уверенность, что все поставленные задачи в рамках интеграционных объединений будут успешно реализованы, а принятые в Сочи решения трансформируются в новые взаимовыгодные проекты.