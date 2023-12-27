Сменил гражданство, чтобы не платить по долгам за комуслуги, мужчина в Экибастузе

Должника задержали на границе павлодарские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«При проверке документов на границе с соседним государством командир контрольно-пропускного пункта обратил внимание на водителя автомашины «Урал». Проверив базу находящихся в межгосударственном розыске, он убедился, что перед ним должник в розыске», – сообщил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

Как установлено, за неуплату коммунальных услуг с 2020 года ТОО «ЭкибастузЭнерго» предъявило должнику иск, однако 65-летний мужчина платить отказался, а потом и вовсе скрылся.

Спустя 3 месяца его объявили в международный розыск.

Должник сменил гражданство Казахстана на российское, но не зарегистрировал его утрату. Теперь к его долгам добавится штраф в 200 МРП.

В полиции отметили, что это не единичный случай взаимодействия двух стран. В ноябре сотрудники миграционной службы Павлодарской области задержали и экстрадировали в Россию преступницу, находящуюся в федеральном розыске за контрабанду.