Сменился аким Кызылорды

Аким области Нурлыбек Налибаев на заседании актива представил нового акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На совещании глава региона сообщил, что Ганибек Казантаев по собственному желанию освобожден от должности акима города, поблагодарил коллегу за весомый вклад в социально-экономическое, духовно-культурное развитие города и вручил Почетную грамоту Кызылординской области.

В свою очередь, Ганибек Казантаев поблагодарил коллег за оказанную поддержку в ходе совместной работы.

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Кызылординским городским маслихатом на должность акима города Кызылорда назначен Асылбек Шаменов.

Глава региона представил нового акима и пожелал успехов в работе.

«До этого Асылбек Омирбекович занимал ряд ответственных должностей. Хорошо знаком с жизнью города. Это особенно опытный и инициативный руководитель, закаленный в кипящем котле жизнедеятельности областного центра в качестве заместителя акима города Кызылорды. На сегодняшний день, будучи на должности акима Жалагашского района, он реализовал масштабные проекты по улучшению экономической ситуации и повышению социального потенциала района, заручился поддержкой местного населения. Мы надеемся, что накопленный опыт, знания, деловые навыки Асылбека Омирбековича позволят внести значительный вклад в развитие областного центра города Кызылорда», - сказал Нурлыбек Налибаев.

Аким области поручил Асылбеку Шаменову взять на себя ответственность за стабильность общественно-политической ситуации в Кызылорде и в целях повышения благосостояния населения достичь положительных параметров развития по всем отраслям экономики.

Также ему вверены санитарная чистота города, архитектурный облик многоэтажных жилых домов, благоустройство и озеленение, контроль за бесперебойной работой предприятий жизнеобеспечения и реализации новых проектов по освоению и развитию Левобережья областного центра.

На совещании общественные деятели Кожахмет Баймаханов Айтбай Кушербаев пожелали успехов в работе нового главы города и призвали земляков совместно действовать на благо процветания региона.