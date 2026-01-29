Видео с места происшествия очевидцы распространяют в соцсетях
28 января на одном из мостов Астаны произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Сарайшык со стороны Туркестан, потерял управление на мосту. Вылетев на встречную полосу, он врезался в проезжающие рядом машины Lada и Skoda. Полицейские выясняют причины массовой аварии.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», – прокомментировали в правоохранительных органах.
Также было установлено, что один из автомобилей был предоставлен в аренду. В этой связи будет проведена проверка в отношении компании, предоставившей транспортное средство, на предмет соблюдения требований законодательства. По её итогам будет дана правовая оценка.
«Мосты, эстакады и участки с ограниченным пространством – это зоны повышенной опасности. Любая ошибка, превышение скорости или потеря концентрации здесь может привести к трагедии. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны за рулём и не рискуйте», – говорится в тексте обращения.