Фото: скриншот видео

28 января на одном из мостов Астаны произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Сарайшык со стороны Туркестан, потерял управление на мосту. Вылетев на встречную полосу, он врезался в проезжающие рядом машины Lada и Skoda. Полицейские выясняют причины массовой аварии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», – прокомментировали в правоохранительных органах.

Также было установлено, что один из автомобилей был предоставлен в аренду. В этой связи будет проведена проверка в отношении компании, предоставившей транспортное средство, на предмет соблюдения требований законодательства. По её итогам будет дана правовая оценка.