Смертельное ДТП произошло на трассе Караганда — Балхаш

Трое выживших в ДТП на трассе Караганда — Балхаш находятся в тяжелом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz

Фото: ekaraganda.kz

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии выживших в ДТП на трассе Караганда — Балхаш. Всего в больницу привезли шесть человек (пять взрослых и одного ребенка). Трое из них находятся в реанимации,

Ночью на трассе Караганда — Балхаш в двух километрах от Спасска произошло ДТП с участием ГАЗели и иномарки. 32-летний водитель легковушки и его пассажир скончались на месте происшествия. 35-летний водитель ГАЗели, два его пассажира и трое пассажиров из автомобиля были доставлены в больницы.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщают, что пятерых взрослых пострадавших привезли в клинику имени Макажанова, а одного ребенка в областную детскую клиническую больницу. Среди пострадавших трое, в том числе ребёнок — в тяжелом состоянии.

«Пятеро пациентов были доставлены в приемный покой клиники Макажанова. Из них двое пациентов в тяжелом состоянии, госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Еще два пациента госпитализированы в отделение экстренной травматологии в состоянии средней степени тяжести. Один пациент был в удовлетворительном состоянии, отпущен на амбулаторное лечение после обследования. Один ребенок был доставлен Областную детскую клиническую больницу города Караганды, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии», — сообщила и.о. руководителя Ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.

По данному факту возбуждено уголовное дело.