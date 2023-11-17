Человек погиб на трассе в Павлодарской области

Еще двое с травмами поступили в больницу

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как сообщается, 16 ноября на 20 км автодороги Павлодар - Семей, вблизи села Жертумсык, водитель Lada Granta, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с прицепом ЗИЛ-130В.

"В результате ДТП один пассажир Lada Granta от полученных травм скончался в больнице, водитель и второй пассажир с различными травмами госпитализированы", – рассказали в пресс-службе ДП.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Автомашины водворены на штрафстоянку, добавили в полиции.