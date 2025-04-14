В суде с участием присяжных заседателей завершилось рассмотрение уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли три человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда

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Обвиняемыми по делу проходили водители двух столкнувшихся автомобилей: А., находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения и П., погибший в момент аварии. Последнему также вменялось нарушение ПДД, повлекшее смерть людей по неосторожности.

Судом установлено, что водитель А., будучи нетрезвым, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем П. В результате ДТП от полученных травм скончались три человека: сам водитель П., его супруга и пассажир. Ему было предъявлено обвинение в столкновении с автомашиной А. по неосторожности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что к столкновению привели именно действия водителя А., находившегося под воздействием горячительного. К тому же, согласно заключению экспертизы, у него выявлен синдром зависимости от алкоголизма.

По итогам судебных слушаний, П. оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

А. назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами. Кроме того, А. предписано принудительное лечение от алкоголизма.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. В их пользу назначены компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 15 млн тенге и материального ущерба на 4,3 млн тенге.