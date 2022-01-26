Смертельный канал

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Серик Кабдулов

Несколько дней назад в Атырау произошла очередная трагедия: на дне канала Перетаска было найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика.

Ребенка целые сутки искали полицейские, спасатели и волонтеры. И это не первый случай, когда дети тонут в этом месте. Два года назад здесь нашли тела двух девятилетних школьников. Руководство ЧС приняло решение обратиться к властям с предложением об ограждении берегов канала. Временно исполняющий обязанности начальника областного ДЧС Асхат Ержанов рассказал подробности недавней трагедии.

– Вызов в ДЧС поступил в 6 утра 23 января. С помощью камер видеонаблюдения полиция установила, что мальчик дошел до канала Перетаска, дальше его по камерам уже не было видно. Основной версией стало то, что он провалился под лед. Дальнейшие поиски осуществляли водолазы. Кроме того, появилась информация, что мальчика на берегу канала видела соседка. Сам канал в Балыкши рядом с дорогой имеет водопропускное сооружение. Когда вода идет по трубе, давление усиливается, и в центре канала получается круговой водоворот. Поэтому вода в середине никогда не замерзает, лед появляется только вдоль берега. Сначала водолазы искали мальчика вдоль береговой линии, потом в центре канала с помощью снастей и крюков. Канал очень сильно захламлен, что осложняло работу. Тело ребенка было обнаружено под водой поздно вечером, – сказал Асхат Ержанов.

Тело передали судмедэкспертам. При первоначальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Это не первая трагедия на злополучном канале. В 2020 году девятилетние мальчики ушли из дома и не вернулись. К поискам подключились сотрудники полиции и спасатели. Спасатели не исключали версии, что дети мог­ли играть на неокрепшем льду и утонуть. Позже тело одного из пропавших мальчиков нашли в канале Перетаска. Спустя некоторое время там же обнаружили тело второго мальчика.

– Этот канал предназначен для Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Но если он им необходим, предприятие должно провести соответствующую работу. В феврале пройдет заседание комиссии по ЧС – там будем ставить вопрос об ограж­дении канала забором, а также установке предупреждающих и запрещающих знаков, – отметил Асхат Ержанов.

Стоит отметить, что в прошлом году на территории области утонули 28 человек. Из них 10 детей. В 2020 году по области зарегистрировано 27 таких несчастных случаев. Среди утонувших были 6 детей.

Кстати, с этим каналом четыре года назад связывали и массовую гибель рыбы в Атырау. Сначала гибель рыбы обнаружили на канале Нижняя Перетаска – это искусственный приток реки Урал, доступ к которому имеют два крупных предприятия – Атырауский неф­теперерабатывающий завод и Атырауская ТЭЦ. Последняя берет отсюда воду для охлаж­дения турбин и имеет на самом канале насосную станцию первого водоподъема и рыбозащитные сооружения.

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