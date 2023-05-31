Смертность снизилась в Казахстане

133,5 тысячи казахстанцев скончались в 2022 году. По сравнению с предшествующим годом число умерших сократилось на 26,9% (2021 год – 182,4 тысячи человек), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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62,4% умерших были в возрасте 63 лет и старше.

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,63 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,58 на 1000 человек) и Костанайской (10,65 на 1000 человек) областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

Основными причинами смерти в 2022 году были болезни системы кровообращения – 22,7%, новообразования – 10,4%, болезни органов дыхания – 9,8%, несчастные случаи, отравления и травмы – 8,4% и болезни органов пищеварения – 8%.

Число умерших до 1 года младенцев составило 3 154, коэффициент младенческой смертности – 7,68 на 1000 рожденных живыми (2021 год – 3 732 детей, коэффициент – 8,44).