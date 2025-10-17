Смотри и размышляй Выставки 17 октября 2025 г. 1:00 452 Елена Левкович корреспондент отдела общества В столичном Национальном музее открылась удивительная выставка, экспонатами которой стали... цифры статистики фото автора О гендерном равенстве, правах женщин говорится много и часто: домашнее насилие, умаление заслуг в профессиональной деятельности, бытовая неустроенность, все эти явления – частые «гости» докладов на мероприятиях. Но на фоне привычных образов ущемленной женщины мы порой лишаем важности цифры статистики, которые не бросаются в глаза, но они, если присмотреться, буквально кричат о несправедливости и необходимости что-то менять. Как же превратить сухие числа в истории многих женщин, которые по-настоящему затронут струны души, повлияют на умы? Хороший задел на это получился у мастеров выставки «Ювелирный код. Статистика, которую можно носить». Это первая в Казахстане международная выставка дата-арта и концептуальных украшений в рамках проекта Syldyr, экспонаты которой – цифры, числа, облаченные в физические формы, имеющие вес, размер, их можно потрогать и даже надеть на себя. Выставку наполнили работы 60 художников из 28 стран мира, в том числе из Казахстана. Кстати, говорят авторы не только о женщинах, но и о других актуальных проблемах. Вот, например, работа Марии Мироновой – россыпь бело-красных бусин – под названием «Раньше в поле рожали, и ничего», которая существует в рамках полемики: нынешнее поколение – баловни, укомплектованные гаджетами, а больше одного ребенка рожать не хотят, а вот раньше детей мал-мала, и все успевали при минимальных запросах. Автор же этого материала вопрошает, изучив статистику: а что раньше? Смертность при родах была чудовищная, красные бусины означают смерть, белые – живорожденные дети. Вот и гляньте на контрасте, все ли так было хорошо. А так-то да – в поле, конечно, бывало что и рожали… Ожерелье из мусора «Добыча за неделю» немецкой художницы Ани Айхлер обращает внимание на проблему бытового мусора. Творческая натура методично собирала пластиковые отходы (обертки от конфет, пакеты) по всему дому, а потом запечатала эти фантики в акриловые капсулы на цепочке. Этот статический вывод можно носить на шее – смотрится эффектно и показательно для любителей генерировать бытовые отходы. А еще ожерелье держит в узде: если все увидят, сколько только ты один накопил отходов за неделю, мусорить пластиком становится стыдно. Работа австрийской художницы Петры Циммерман рассказывает о гендерном разрыве в оплате труда. Она проанализировала статистику нескольких стран, убедилась, что финансовый перевес по-прежнему в пользу мужчин, и сотворила подвески, обыграв их весом процентное различие в зарплате. В Иране, например, разрыв составляет 42 «грамма», в Японии – 33,7, в Казахстане – более 29. Американка София Брюкнер много лет собирает статистику людей, которые читают любовные романы: какие же фразы они чаще всего подчеркивают, запоминают? В ее видении, до исследования, это должны были быть какие-то пикантные обороты, а оказалось, что людям больше всего откликаются эмоционально окрашенные, трогательные слова. Сделав выборку, дизайнер расположила наиболее часто выбираемые фразы цветной лесенкой на отдельном столе, на котором еще лежат пустые бумажные прямоугольники, письменные принадлежности и браслеты. Задумка очень интересная: нужно выбрать из перечня фразу, которая вам больше всего запала в душу, взять на память браслет в цвет «ступеньки» с этими словами, а взамен написать на карточке свою историю, которая пересекается с выбранной фразой. На расположенном рядом стенде историй уже полно, пишут на разных языках, кто-то совсем коротко, кто-то искренне изливает душу. Цель «экспоната» – не просто дать возможность анонимно выговориться, но и передать эти истории дальше – все они войдут в будущую книгу Софии Брюкнер. Как рассказала куратор выставки Жанна Асанова, экспозиция собрана эксклюзивно для Казахстана. А потянулась цепочка от собственного арта Жанны, с которым она участвовала в проекте «Женщины ООН» про гендерные стереотипы. – Сама я, художник в области концептуальных украшений, решила: как было бы классно сделать отдельный арт – украшения рассказывают истории, отталкиваясь от цифр и статистики. Запустила оупен колл на международной площадке, где ювелиры со всего мира отслеживают проводимые конкурсы, и художники откликнулись отовсюду. Нам прислали заявки более 150 человек, из которых мы отобрали самые неординарные идеи, – рассказала куратор. Работа Жанны представлена здесь же, ее можно назвать центром экспозиции – ярко-голубое ожерелье из россыпи цветов. Она про имена и про судьбы: Улболсын, Улжан, Улпан – «пусть будет мальчик» во всевозможных вариациях. Самый большой цветок – это женщины, а их свыше 15 тысяч, которые носят имя Улжан, дальше по убыванию. Данные взяты в Национальном бюро статистики, в Казахстане с подобными именами проживают 82 тыс. женщин. Всего 47 вариантов имен. Некоторые обладательницы такого имени говорят: всю жизнь пытались доказать, что мы, девочки, ничуть не хуже желаемого наследника! Кто-то принял, а кто-то не смог и поменял имя. Абсолютно разные истории, и к каждой автор хочет привлечь внимание, показать, насколько имя может повлиять на характер, на судьбу. – На идею проекта меня навела моя подруга. Рассказала: постоянно получает детские распашонки в дар. Есть такая казахская традиция – малыша искупали, облачили в рубашечку, а потом отдали ее женщине, которая не может родить. На минуточку, у моей подруги три дочери, но все ждут от нее мальчика, наследника! У нее дома уже целая стопка распашонок. И это настолько сильное психологическое давление, что у нее каждый раз происходит выкидыш, когда она узнает, что в очередной раз беременна девочкой. Но ведь мы, когда дарим с лучшими намерениями, даже не задумываемся, а каково человеку? Ведь я сама дарила распашонки своего сына и совершенно не озадачивалась, к чему это может привести, – поделилась Жанна Асанова. Выставка останется в столице на два месяца, а потом она, возможно, уедет в Мюнхен – оттуда уже поступило приглашение. Если сложится со спонсорами, то в марте оценить ее смогут жители Германии. И тоже убедиться: почти каждый проект – не просто арт-объект, это посыл окружающим – обрати внимание на проблему! Сами художники носят свои работы, они готовы стать той социальной рекламой, которая заставит повернуть голову и задуматься. #Астана #статистика #выставка