О гендерном равенстве, правах женщин говорится много и часто: домашнее насилие, умаление заслуг в профессиональной деятельности, бытовая неустроенность, все эти явления – частые «гости» докладов на мероприятиях. Но на фоне привычных образов ущемленной женщины мы порой лишаем важности цифры статистики, которые не бросаются в глаза, но они, если присмотреться, буквально кричат о несправедливости и необходимости что-то менять. Как же превратить сухие числа в истории многих женщин, которые по-настоящему затронут струны души, повлияют на умы?

Хороший задел на это получился у мастеров выставки «Ювелирный код. Статистика, которую можно носить». Это первая в Казахстане международная выставка дата-арта и концептуальных украшений в рамках проекта Syldyr, экспонаты которой – цифры, числа, облаченные в физические формы, имеющие вес, размер, их можно потрогать и даже надеть на себя. Выставку наполнили работы 60 художников из 28 стран мира, в том числе из Казахстана. Кстати, говорят авторы не только о женщинах, но и о других актуальных проблемах.

Вот, например, работа Марии Мироновой – россыпь бело-красных бусин – под названием «Раньше в поле рожали, и ничего», которая существует в рамках полемики: нынешнее поколение – баловни, укомплектованные гаджетами, а больше одного ребенка рожать не хотят, а вот раньше детей мал-мала, и все успевали при минимальных запросах. Автор же этого материала вопрошает, изучив статис­тику: а что раньше? Смертность при родах была чудовищная, красные бусины означают смерть, белые – живорожденные дети. Вот и гляньте на контрасте, все ли так было хорошо. А так-то да – в поле, конечно, бывало что и рожали…

Ожерелье из мусора «Добыча за неделю» немецкой художницы Ани Айхлер обращает внимание на проблему бытового мусора. Творческая натура методично собирала пластиковые отходы (обертки от конфет, пакеты) по всему дому, а потом запечатала эти фантики в акриловые капсулы на цепочке. Этот статический вывод можно носить на шее – смотрится эффектно и показательно для любителей генерировать бытовые отходы. А еще ожерелье держит в узде: если все увидят, сколько только ты один накопил отходов за неделю, мусорить пластиком становится стыдно.

Работа австрийской художницы Петры Циммерман рассказывает о гендерном разрыве в оплате труда. Она проанализировала статистику нескольких стран, убедилась, что финансовый перевес по-прежнему в пользу мужчин, и сотворила подвески, обыграв их весом процентное различие в зарплате. В Иране, например, разрыв составляет 42 «грамма», в Японии – 33,7, в Казахстане – более 29.

Американка София Брюкнер много лет собирает статистику людей, которые читают любовные романы: какие же фразы они чаще всего подчеркивают, запоминают? В ее видении, до исследования, это должны были быть какие-то пикантные обороты, а оказалось, что людям больше всего откликаются эмоционально окрашенные, трогательные слова. Сделав выборку, дизайнер расположила наиболее часто выбираемые фразы цветной лесенкой на отдельном столе, на котором еще лежат пус­тые бумажные прямоугольники, письменные принадлежности и браслеты. Задумка очень интерес­ная: нужно выбрать из перечня фразу, которая вам больше всего запала в душу, взять на память браслет в цвет «ступеньки» с этими словами, а взамен написать на карточке свою историю, которая пересекается с выбранной фразой. На расположенном рядом стенде историй уже полно, пишут на разных языках, кто-то совсем коротко, кто-то искренне изливает душу. Цель «экспоната» – не просто дать возможность анонимно выговориться, но и передать эти истории дальше – все они войдут в будущую книгу Софии Брюкнер.

Как рассказала куратор выставки Жанна Асанова, экспозиция собрана эксклюзивно для Казахстана. А потянулась цепочка от собственного арта Жанны, с которым она участвовала в проекте «Женщины ООН» про гендерные стереотипы.

– Сама я, художник в области концептуальных украшений, решила: как было бы классно сделать отдельный арт – украшения рассказывают истории, отталкиваясь от цифр и статис­тики. Запустила оупен колл на международной площадке, где ювелиры со всего мира отслеживают проводимые конкурсы, и художники откликнулись отовсюду. Нам прислали заявки более 150 человек, из которых мы отобрали самые неординарные идеи, – рассказала куратор.

Работа Жанны представлена здесь же, ее можно назвать цент­ром экспозиции – ярко-голубое ожерелье из россыпи цветов. Она про имена и про судьбы: Улболсын, Улжан, Улпан – «пусть будет мальчик» во всевозможных вариациях. Самый большой цветок – это женщины, а их свыше 15 тысяч, которые носят имя Улжан, дальше по убыванию. Данные взяты в Национальном бюро статистики, в Казахстане с подобными именами проживают 82 тыс. женщин. Всего 47 вариантов имен. Некоторые обладательницы такого имени говорят: всю жизнь пытались доказать, что мы, девочки, ничуть не хуже желаемого наследника! Кто-то принял, а кто-то не смог и поменял имя. Абсолютно разные истории, и к каждой автор хочет привлечь внимание, показать, насколько имя может повлиять на характер, на судьбу.

– На идею проекта меня навела моя подруга. Рассказала: постоянно получает детские распашонки в дар. Есть такая казахская традиция – малыша искупали, облачили в рубашечку, а потом отдали ее женщине, которая не может родить. На минуточку, у моей подруги три дочери, но все ждут от нее мальчика, наследника! У нее дома уже целая стопка распашонок. И это настолько сильное психологичес­кое давление, что у нее каждый раз происходит выкидыш, когда она узнает, что в очередной раз беременна девочкой. Но ведь мы, когда дарим с лучшими намерениями, даже не задумываемся, а каково человеку? Ведь я сама дарила распашонки своего сына и совершенно не озадачивалась, к чему это может привести, – поделилась Жанна Асанова.

Выставка останется в столице на два месяца, а потом она, возможно, уедет в Мюнхен – оттуда уже поступило приглашение. Если сложится со спонсорами, то в марте оценить ее смогут жители Германии. И тоже убедиться: почти каждый проект – не просто арт-объект, это посыл окружающим – обрати внимание на проблему! Сами художники носят свои работы, они готовы стать той социальной рекламой, которая заставит повернуть голову и задуматься.