В Милане, где вчера стартовали зимние Олимпийские игры, была поставлена точка в одной из самых амбициозных и, признаем честно, довольно сюрреалистичных затей последнего десятилетия. Итак, зимняя Азиада-2029, которую планировали провести среди песков и будущего футуристического зеркального города Неом в Саудовской Аравии, официально переезжает в Алматы.

Фото: архив Kazpravda.kz

Когда в 2022 году Саудовская Аравия получила право на проведение зимних континентальных Игр, это выглядело фантастически. В проект «Троджена» – амбициозный круглогодичный курорт с горнолыжными трассами с использованием искусственного снега – все поверили из-за огромных финансовых возможностей этой страны, позабыв о том, что там веками гулял лишь горячий ветер.

Однако к началу 2026 года стало ясно: даже миллиардные вложения не всегда могут ускорить время. Задержки в строительстве, инфраструктурные сложности и растущее давление экологов вынудили Эр-Рияд взять паузу. Здесь мудро рассудили: лучше отступить сейчас, чем показать миру недострой. К тому же эта страна готовится к проведению еще одного мегапроекта – финального этапа чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Тут-то и вышел на сцену ­Казахстан. Почему Алматы? Ответ прост и праг­матичен: здесь все уже прак­тически есть. В отличие от Неома, нам не нужно возводить города в пустыне. Наследие Азиады-2011 и Универсиа­ды-2017 никуда не делось. ­«Шымбулак», «Медеу», «Сункар» (последние два – на реконструкции с прошлого года) – это работающие ­объекты, которые не требуют миллиардных вливаний с нуля.

Для Олимпийского совета Азии (ОСА) Алматы – это та самая тихая гавань. В условиях глобальной неста­бильности они выбрали того, кто гарантированно не подведет.

Что это дает нашей стране? Во-первых, репутационный капитал. Мы выступаем в роли «спасателей» крупного континентального события. Это имидж надежного и стабильного партнера, которому в будущем можно будет доверить и проведение зимних Олимпийских игр.

Во-вторых, экономика без надрыва. Поскольку основная инфраструктура готова, бюджетные средства должны пойти не на бетон (если только мы не собираемся построить санно-бобслейную трассу, которой у нас нет, но от возведения которой мы вполне можем отказаться), а на «софт»: логистику, сервис, цифровизацию и прием гостей. Это шанс для нашего малого и среднего бизнеса – от отельеров до гидов – заработать на ­качественном туристическом потоке, не оставляя после Игр «белых слонов» (пустующие стадионы).

В-третьих, это мощнейший стимул для наших атлетов. Спортивная преемственность – штука тонкая. Мальчишки, которые в 2011-м смотрели на чемпионов с трибун, сегодня сами выходят на арены. Азиада-2029 соз­даст новое поколение спортсменов-зимников, которые будут прославлять нашу страну.

Мы не стремились перехватить эти Игры. Но и не воспользоваться открывающимися перспективами, в том числе туристическими, было бы грешно. Это еще один шанс улучшить инфраструктуру города, в частности, и в экологических аспектах: ускорить строительство новых веток метрополитена, запустить скоростные линии до «Медеу» и «Шымбулака». Подготовить старый и новый строящийся футбольные стадионы к церемониям открытия и закрытия Игр.

А главное – Алматы не нужно доказывать, что здесь есть зима, дос­таточно просто взглянуть на пики Заилийского Алатау.