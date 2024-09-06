Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных

Он выпадет в горных районах востока и юго-востока РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В «Казгидромете» сообщили, что 7-9 сентября на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz

Синоптики рассказали, что в нескольких областях Казахстана пройдут дожди, в южных регионах с грозами: 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики будут сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.