Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

Он выпадет в горных районах востока и юго-востока РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В «Казгидромете» сообщили, что 7-9 сентября на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz

Синоптики рассказали, что в нескольких областях Казахстана пройдут дожди, в южных регионах с грозами: 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики будут сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

«По Казахстану прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман. 7 сентября - на севере, востоке и в центре, 8 сентября - в Костанайской области, в горных районах юго-востока республики страны на поверхности почвы будут заморозки до 3 градусов», – сообщили в метеослужбе.

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