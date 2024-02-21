Снежная лавина сошла на республиканскую трассу в ВКО

На место происшествия прибыли дорожные рабочие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По информации «Казселезащиты», сегодня около 08:40 в Катон-Карагайском районе, на 436 километре автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи» в связи с обильным выпадением осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 7600 кубических метров.

— Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу, — прокомментировали спасатели.

Также в ДЧС сообщили, что дорожные службы ведут расчистку.

В этом же районе 11 февраля на 16 км автодороги местного значения «Согорное - Барлык» сошли две снежные лавины общим объемом 1350 кубометров.