Снежная лавина сошла на республиканскую трассу в ВКО

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Дана Аменова
Корреспондент

На место происшествия прибыли дорожные рабочие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По информации «Казселезащиты», сегодня около 08:40 в Катон-Карагайском районе, на 436 километре автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи» в связи с обильным выпадением осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 7600 кубических метров.

— Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу, — прокомментировали спасатели.

Также в ДЧС сообщили, что дорожные службы ведут расчистку.

В этом же районе 11 февраля на 16 км автодороги местного значения «Согорное - Барлык» сошли две снежные лавины общим объемом 1350 кубометров. 

#ДЧС #ВКО #трасса #лавина #снег #сход

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