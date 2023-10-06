Снижение базовой ставки: глава Нацбанка сделал заявление

Банки и финансы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сделал заявление о новой базовой ставке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%.

Глава НБ обозначил факторы принятого решения.

Годовая инфляция в сентябре этого года продолжила замедляться и составила 11,8%. Инфляция продолжает снижаться в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы прошлого года. Немаловажным фактором замедления годовой инфляции также является неполная реализация планов по тарифным реформам.

«В целом, инфляция складывается ближе к нижней границе прогнозного диапазона – 10-12%. Наблюдается уменьшение вклада продовольственной инфляции при одновременном увеличении вклада инфляции платных услуг.

Месячная инфляция составила в сентябре 0,6% и продолжает формироваться значительно выше и исторических значений и нашего таргета.

Медиана оценок базовой инфляции, то есть ее устойчивой части, рассчитывается Национальным банком на основе месячных сезонно очищенных данных. Она закрепилась на уровне 0,7%, оставаясь неизменной в течение последних 6 месяцев. Несмотря на стабилизацию, показатель находится на уровнях, превышающих таргет. В этих условиях говорить об устойчивости тренда на снижение инфляции мы считаем рано.

Дальнейшее замедление инфляции сдерживается устойчивым внутренним спросом, во многом обусловленным фискальным стимулированием и высокими инфляционными ожиданиями населения», – отметил Сулейменов.

Экономика Казахстана за январь-август 2023 года выросла на 4,9%. Это соответствует прогнозам Нацбанка на текущий год.

«Потенциальным проинфляционным фактором в среднесрочной перспективе может также стать ожидаемое снижение урожая пшеницы и связанный с этим возможный рост цен на продовольственные товары. Полагаем, что соответствующим ведомствам следует держать данный вопрос на контроле», – обозначил председатель НБ.

Во внешнем секторе при общем замедлении глобальной инфляции Нацбанк наблюдает усиление роли отдельных проинфляционных факторов и рисков.

Мировые продовольственные цены демонстрируют снижение – на 2,1% в августе текущего года. Снижение обусловлено падением цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые, при умеренном росте цен на сахар.

Рынок нефти характеризуется позитивной динамикой, что обусловлено действиями ОПЕК+ по продлению сокращения нефтедобычи до конца года. Это происходит на фоне снижения запасов в США и постепенного восстановления спроса на энергоносители со стороны Китая. 

В результате стоимость нефти на текущий момент складывается ближе к уровню оптимистичного сценария.

Подводя итоги, Тимур Сулейменов отметил, что несмотря на позитивные тенденции в инфляционных процессах, сохраняется рост по широкому спектру товаров и услуг.

«Годовая инфляция замедляется по траектории, ведущей ближе к нижней границе прогнозов в 10-12%. Это позволило нам реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки сегодня. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики, возможности дальнейшего снижения ставки для нас ограничены. Поэтому смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначных цифр, то есть менее 10%.

Умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора и ее стабилизации на среднесрочном горизонте до 5%. Национальный банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету и своевременно реагировать на возможные отклонения», – подчеркнул глава НБ.

Национальный банк продолжает реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики, следует принципам режима инфляционного таргетирования.

«Мы выражаем уверенность в достижении среднесрочного таргета в 5%.

Основная задача Национального банка заключается в обеспечении стабильности цен. Все наши усилия будут направлены на достижение установленной цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе», – заключил Сулейменов.

Следующее решение по базовой ставке будет опорным. Уровень базовой ставки будет установлен по итогам очередного прогнозного раунда и объявлен 24 ноября 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

#инфляция #экономика #Нацбанк #базовая ставка #Сулейменов

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