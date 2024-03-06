Снижение налогов для инвестирующего в науку бизнеса предлагают в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании в первом чтении одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к законопроекту, документ инициирован депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства в части предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в научно-технической сфере.
Законопроект направлен на стимулирование развития науки и повышение эффективности научно-технической деятельности в Республике Казахстан, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические работы и опытно-конструкторские работы, проекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.
Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в действующее налоговое законодательство, направленные на стимулирование инвестиций в сферу научной научно-технической деятельности, создание благоприятных условий для развития науки и вовлечение в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства.
- В частности, проектом закона предусматривается уменьшение налогооблагаемого дохода на 50 процентов от суммы, отнесенной на вычеты при проведении научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ, - говорится в заключении к документу.