Снижение налогов для инвестирующего в науку бизнеса предлагают в Казахстане

Мажилис, Налоги, Инвестиции, Наука
128
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании в первом чтении одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ инициирован депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства в части предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в научно-технической сфере.

Законопроект направлен на стимулирование развития науки и повышение эффективности научно-технической деятельности в Республике Казахстан, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические работы и опытно-конструкторские работы, проекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в действующее налоговое законодательство, направленные на стимулирование инвестиций в сферу научной  научно-технической деятельности, создание благоприятных условий для развития науки и вовлечение в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства.

- В частности, проектом закона предусматривается уменьшение налогооблагаемого дохода на 50 процентов от суммы, отнесенной на вычеты при проведении научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ, - говорится в заключении к документу.

#мажилис #поправки #налоги #инвестиции #кодекс #наука #законопроект

Популярное

Все
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
Этот спектакль не любят железнодорожники
О любовных перипетиях аристократов
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Зачем минируют реки Алтая?
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Вино из одуванчиков
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Как большегрузы «убивают» наши дороги
Выплаты в честь 8 марта
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Песня остается с человеком
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
Будущее – за молодыми
Пастбища особого назначения
Инвестиции в недра
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Фестиваль сильнейших роботов
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

В Мажилисе новый депутат
Ерлан Кошанов обсудил с руководством Татарстана перспективн…
У международных инвесторов высокий интерес к развитию горно…
ЦИК зарегистрировала нового депутата Мажилиса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]