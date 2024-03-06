Снижение налогов для инвестирующего в науку бизнеса предлагают в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании в первом чтении одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ инициирован депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства в части предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в научно-технической сфере.

Законопроект направлен на стимулирование развития науки и повышение эффективности научно-технической деятельности в Республике Казахстан, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические работы и опытно-конструкторские работы, проекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в действующее налоговое законодательство, направленные на стимулирование инвестиций в сферу научной научно-технической деятельности, создание благоприятных условий для развития науки и вовлечение в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства.