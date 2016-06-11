​Со скрипкой он сроднился навсегда

Представляя публике одаренного скрипача, руководитель представительства Россотрудничества в РК Виктор Нефедов назвал Руслана «золотой скрипкой Казахстана», заметив, что произведения Чайковского очень сложны для исполнения.

– Скрипачи, образно говоря, просто «ломают» руки на музыке великого композитора, – заметил В. Нефедов. – Но Руслан уже достиг высокого исполнительского мастерства. Подтверждение тому – первое место и золотая медаль на VIII Меж­дународном юношеском конкурсе им. П. Чайковского в Москве.

Несмотря на свои юные годы, Руслан, который учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, побывал с концертами во многих городах мира, да и премиальная копилка у него весьма солидная. Скрипач – лауреат I степени VIII Открытого международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей в Оренбурге, победитель ежегодного международного конкурса Rassegna Giovani Misicisti в г. Черво (Италия), обладатель первой премии VII фестиваля «Дни Л. Бетховена в Москве», дипломант X Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (ВГТРК «Культура»), победитель V Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей в Екатеринбурге. Казахстанскому скрипачу аплодировали в Италии, Германии, Франции, Израиле, Мексике…

Если начать перечислять все победные титулы Руслана и концерты, которые он дал в нашей стране и за рубежом, придется размахнуться на газетную страницу. Мы, однако, вернемся на концерт в Российский центр науки и культуры, где волшебный смычок скрипача в сопровождении концертмейстера Сергея Васильева заставлял трепетать сердца и расцветать в улыбках лица.

Завершил свое выступление Руслан зажигательным «Венгерским танцем» Брамса. Но на этом концерт не закончился – финалом, также вызвавшим бурю восторга, стало либертанго Астора Пьяццолло, которое Руслан исполнил со своим отцом Мусаханом, сказавшим с улыбкой, что он сына сопровождает с первых дней жизни и в этот вечер тоже «решил сопроводить».

После концерта скрипача осыпали комплиментами, дарили цветы, кто-то принес торт, а из желающих сфото­графироваться с Русланом даже выстроилась очередь. Впереди у казахстанского Паганини, как его назвал маэстро Владимир Спиваков, каникулы, но передышки музыкант не намерен давать ни себе, ни своей скрипке.