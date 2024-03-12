Собаки-терапевты появились в аэропорту Стамбула

В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты. Главная задача хвостатых – успокоить пассажиров, которые боятся летать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: travelblog.lv

Участниками пилотного проекта стали пять специально обученных собак. Сейчас подготовку проходят еще несколько щенков.

Животных-терапевтов сегодня можно встретить и в других аэропортах мира. Так, в воздушных гаванях США и Канады справиться со стрессом перед полетом успешно помогают не только собаки, но и пони, отмечает телеканал.