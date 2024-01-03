Соединяя берега

Технологический мост – временное сооружение, необходимое для возведения основного – капитального.

На технологическом мосту действуют буровая установка, подъемные и вибромашины. По нему подвозят арматуру, бетон, трубы, чтобы в итоге уложить, надвинуть и смонтировать капитальное полотно. Стыковка временных пролетов, которые строители тянули с двух берегов навстречу друг другу, стала вехой в реализации важного проекта.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, мостоотряд сможет быстрее доставлять грузы и вести работы на каждой опоре.

– Материалов хватает, квалифицированные кадры есть, – отметил глава региона. – Рабочие из местного населения, которые на первых порах были на подхвате, освоили профессии сварщиков, бетонщиков.

«Казахстанская правда» не раз рассказывала о мегапроекте на востоке страны («Как растет мост», 1 февраля 2022 года; «Путепровод на большую землю», 2 ноября 2023 года). Напомним: в 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ответ на обращение жителей приграничных районов ВКО поручил решить многолетнюю проблему – построить мост через Бухтарминское водохранилище.

Дело в том, что короткий маршрут, связывающий район Маркаколь, а также Курчумский, Зайсанский и Тарбагатайский районы с областным центром, включает переправу – в теплое время на пароме, зимой – по льду. Надежным и безопасным такой путь не назовешь. Зачастую водители вынуждены отправляться в объезд, терять время, нести дополнительны траты на ГСМ.

Строительные работы стартовали в 2021 году. Проектом предус­мотрен крупнейший в стране двухполосный путепровод длиной 1 316 м, шириной 12,2 м, высотой 18 м. Инженерное сооружение состоит из 20 пролетов, запланированы автоматический мониторинг несущих сооружений, сигнализация, сейсмобезопасность, защита от ледовых полей. Общая стоимость работ – 61,4 млрд тенге.

На сегодня стройка передана в ведение республиканского Комитета автомобильных дорог. Контроль осуществляет Национальный центр качества дорожных активов. Уже установлено 12 опор, идет обустройство подъездных путей. Завершение работ намечено на 2025 год.