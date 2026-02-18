В короткой программе Софья набрала 68,47 балла
На XXV зимних Олимпийских играх в Италии завершилась короткая программа в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
Казахстан представляет Софья Самоделкина, которая на данный момент занимает 12-е место.
В короткой программе Софья набрала 68,47 балла, обновив свой личный рекорд.
Итоги короткой программы (29 участниц):
1. Ами Накаи (Япония) - 78.71
2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23
3. Алиса Лю (США) - 76.59
12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла
Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23:00 по времени Астаны.
Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.