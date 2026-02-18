Фото: пресс-служба Минтуризма

На XXV зимних Олимпийских играх в Италии завершилась короткая программа в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Казахстан представляет Софья Самоделкина, которая на данный момент занимает 12-е место.

В короткой программе Софья набрала 68,47 балла, обновив свой личный рекорд.

Итоги короткой программы (29 участниц):

1. Ами Накаи (Япония) - 78.71

2. Каори Сакамото (Япония) - 77.23

3. Алиса Лю (США) - 76.59

12-е место - Софья Самоделкина - 68,47 балла

Решающее выступление в произвольной программе состоится 19 февраля в 23:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, женское одиночное катание на Олимпиаде представлено Казахстаном всего во второй раз. Ранее, на Играх 2018 года в Пхёнчхане, страну представляли Айза Мамбекова и Элизабет Турсынбаева.