Соглашение между Казахстаном и ВОЗ обсудили в Сенате

Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке на расширенном заседании обсудили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане (Республика Казахстан) семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: А. Байжуманов

Документ разработан в целях развития и укрепления международного сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Соглашение направлено на обеспечение эффективной организации и проведения в Казахстане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По словам сенаторов, ратификация Закона будет способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.

По итогам обсуждения членами комитета Сената было принято решение направить Закон на рассмотрение на заседании палаты.