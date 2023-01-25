Сохранить темп реформ
Свежий выпуск
0
Зарема Шаукенова, вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, академик
В Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость сохранить набранный темп реформ, решить все политические вопросы, не откладывая их в долгий ящик. Для этого нужно рационально выстроить электоральные циклы. В связи с этим Президент всенародно представил график будущих избирательных кампаний. В результате знаковыми и рубежными событиями 2022 года стали республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию и досрочные президентские выборы.