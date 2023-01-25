Сохранить темп реформ

Обновленная Конституция задала совершенно новые стандарты политической системы с открытыми правилами игры. При этом центральное место в политической модернизации занимает развитие парламентаризма. И как мы видим, уже само начало 2023 года ознаменовалось высокой динамикой на политическом поле – состоялись выборы в Сенат Парламента РК, буквально вслед за ними Глава государства, после согласования с руководителями обеих палат Парламента и Премьер-министром страны, подписал указ о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий мас­лихатов. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.

Государственный советник РК Ерлан Карин назвал самые главные изменения, которые ожидаются на предстоящих выборах. В топ-10 обозначенных им новшеств на первом месте акцентировано то, что 29 из 98 депутатов в Мажилис будут избираться по одномандатным округам. Второе место в топе новелл – возможность выдвижения для участия в борьбе за депутатское место самовыдвиженцев. Как известно, парламентские выборы 2004 года, на которых был избран Мажилис третьего созыва, стали последними выборами в нашей стране, прошедшими по мажоритарной системе, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. Все последующие выборы Мажилиса, начиная с четвертого и до последнего, седьмого созыва, избирались по пропорциональной системе по партийным спискам.

Вместе с тем, как писал автор статьи «Выбор избирательных систем» профессор Антонио Надаис, для обеспечения стабильности лучше подходит мажоритарная система, а пропорциональная – для лучшего представительства различных слоев населения. Тем самым подчеркиваются очевидные плюсы смешанной избирательной системы. Примерами смешанных избирательных систем являются Испания и Германия. Число депутатов, избранных здесь по пропорциональной и мажоритарной системам, примерно равно. В Испании – 42% и 58%, в Германии – 50% на 50%. Данный опыт был адаптирован и в транзитных государствах, например, в Венгрии. Здесь 45% депутатов – одномандатники и 55% – те, кто избран по партийным спискам.

О необходимости уравновешивания пропорциональной и мажоритарной систем, то есть переходе к смешанной системе в нашей стране, говорилось давно. На протяжении многих лет опросы общественного мнения показывали, что в иерархии органов, оказывающих влияние на принятие значимых политических решений, Парламент, как правило, занимает далеко не первую позицию. Депутаты Парламента, по мнению респондентов, слабо выполняют главную свою функцию – представление и защиту интересов того электората, который их избрал. Так, анализируя динамику в деятельности Парламента РК, можно было наблюдать тенденцию к консервации Парламента. В футболе есть такое выражение – «сушить игру». Достаточно долгое время с нашим Парламентом происходило нечто похожее. Сила любого Парламента – в наличии профессионального депутатского корпуса. На первоначальных этапах становления казахстанского Парламента происходил с помощью конкурентных выборов по одномандатным округам своеобразный естественный отбор весьма ярких персоналий, которые бы наиболее оптимально могли реализовать функции представительства и публичной политики в рамках Парламента. И то, что на предстоящих выборах возможность конкурировать между собой получают активные общественные и политические деятели, выдвигающиеся по мажоритарному принципу в одномандатных округах, принципиально важная новация электорального цикла. Граждане с активной гражданской позицией получают возможность для избрания, чтобы представлять интересы своих избирателей – самых разных слоев населения в представительных органах власти, влияя на повестку и принятие решений. Национальная академия наук Республики Казахстан надеется на то, что среди них будут достаточно представлены и наши коллеги по научному цеху. Когда-то в уже ставшем далеким 1995 году преподаватель Актюбинского медицинского университета, доктор экономических наук, получивший известность благодаря своей активности в постперестроечные годы (избиравшийся депутатом Верховного Совета РК 12-го и 13-го созывов) стал первым председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Его имя навсегда вписано в историю казахстанского парламентаризма – Марат Турдыбекович Оспанов.

Безусловно, процесс системной политической модернизации требует активного участия всех представителей казахстанского общества. Важность сплоченности и единства народа для успеха реформ особо подчеркивается Главой государства и находит отклик среди казахстанцев, доверяющих своему Президенту. Это доверие подтверждено результатами президентских выборов, на которых граждане страны продемонстрировали сплоченность и поддержку преобразованиям в стране.

Вместе с тем активность электората в первую очередь зависит от того, какие это выборы – первого или второго порядка. Парламентские выборы, как и президентские, относятся к так называемому первому порядку. Ко второму – формирование менее значимых государственных учреждений. Естественно, в первом случае голосование проходит экспрессивно и отражает устойчивые предпочтения избирателей. При этом активность избирателей на президентских выборах, как правило, выше, чем на парламентских. Следует помнить и о том, что население в большинстве своем, если и не равнодушно к политике, то, по крайней мере, предпочитает не углубляться в перипетии политической жизни. В связи с этим следует отметить, что реальная политическая борьба, острые конкурентные схватки участников выборной кампании, как правило, проходят мимо основной массы населения. Положительное отношение большинства населения к предстоящим внеочередным парламентским выборам, фиксируемое в опросах общественного мнения, вызвано хорошим пониманием гражданами значения политических реформ. Несмотря на «прохладное» отношение к политике, население весьма хорошо осведомлено об изменениях в Конституции. Само объявление досрочных парламентских выборов население склонно рассматривать сквозь призму прагматики, чтобы была реализована президентская формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», что, в свою очередь, является необходимым и важным условием построения Справедливого Казахстана.

Можно с уверенностью сказать, что, руководствуясь этим главным мотивом, казахстанцы примут активное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и местные маслихаты.