Солдат после присяги сделал предложение своей возлюбленной

Фото: РгК “Батыс” НГ РК

Более 200 молодых военнослужащих дали клятву на верность Родине, но для одного из них, уроженца Уральска рядового Артура Сарсенгалиева, этот день стал особенным вдвойне.

«Прямо на плацу он сделал предложение своей возлюбленной, землячке Гульназ. Во время церемонии Артур пригласил Гульназ в центр строевого плаца, опустился на одно колено и попросил её стать его женой. Растроганная неожиданным, но таким трогательным жестом, девушка без колебаний ответила: «Да!», - говорится в сообщении пресс-службы РгК «Батыс» НГ РК.

Этот момент, отметили в пресс-службе, «вызвал бурю эмоций у всех присутствующих».

Артур и Гульназ оба родом из Уральска.

«Для меня этот день имеет особое значение. Принятие присяги – это ответственный момент в жизни каждого солдата. А предложение Гульназ в этот день и её согласие – настоящее счастье для меня. Она – самый дорогой человек в моей жизни, и теперь я даю обещание быть верным не только Родине, но и ей», — сказал Артур Сарсенгалиев.

Присутствовавшие пожелали молодой паре счастья и долгих лет совместной жизни.