Солдаты информационного фронта

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В годы войны на особом счету были работники печати и радиовещания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и предоставлены Натальей Яковлевой

Сила слова

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для бойцов на передовой и для тех, кто своим трудом приближал Победу в тылу. Журналисты в суровые годы войны стали настоящими солдатами информационного фронта. Их задача – мобилизовать все силы страны под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!», поддерживать боевой дух, рассказывать о подвигах героев и жизни в тылу.

С началом войны тиражи и количест­во печатных изданий временно сократились. Однако появились и новые фронтовые газеты и журналы. К концу 1942 года на фронтах Великой Отечест­венной войны издавалось уже более 600 газет, причем значительная часть из них – на языках народов СССР, что подчеркивало единство страны в борьбе с общим врагом. Лучшие журналисты и представители интеллигенции были направлены в редакции фронтовых газет, многие из них стали военными корреспондентами.

В Государственном архиве области Абай хранятся личные фонды двух семипалатинских журналистов – Рахимбека Корабаева и Дмитрия Черепанова, – прошедших суровыми дорогами войны.

Рахимбек Корабаев, уроженец Павлодарской области, начал свой журналистский путь в 30-х годах прошлого века, работая в областных и районных газетах. Получив высшее образование, он возглавлял республиканский журнал, который закрылся в начале войны. Корабаева перевели в Павлодарскую областную газету, а затем после окончания ускоренных военно-политичес­ких курсов он был направлен в резерв политуправления 29-й армии Калининского фронта. С апреля 1942 года Рахимбек Корабаев работал литературным сотрудником и переводчиком в газете «Жауға қарсы аттан!» («Вперед, на врага»), издававшейся на Калининском фронте.

– Фронтовые газеты того времени пуб­ликовали не только сводки с фронта, но и очерки о подвигах бойцов, рассказы о напряженном труде в тылу. Особую важность имело то, что газеты выходили на родных языках народов СССР.

Сами сотрудники редакций часто находились рядом с героями своих материалов, участвовали в боевых действиях, – рассказывает архивист Наталья Яковлева.

Рахимбек Корабаев был тяжело ранен в январе 1943 года, но продолжил работу сначала в газете Средне-Азиатского воен­ного округа, а после демобилизации – в областных газетах Семипалатинска и Павлодарской области. После войны его профессиональная деятельность также была связана с журналистикой и архивным делом.

Дмитрий Феофанович Черепанов, родившийся в Восточно-Казахстанской области, начал публиковаться еще в 1926 году. Его журналистская деятельность была посвящена освещению преобразований на селе, успехов строителей, развития промышлен­ности и культурной жизни Прииртышья. В начале войны Черепанов был призван на фронт, но, учитывая его профессиональный опыт, назначен ответственным секретарем газеты «Ворошиловец» 128-й Гвардейской Туркестанской горно-стрелковой дивизии. Он прошел с дивизией дорогами войны через Венгрию, Польшу, Чехословакию и Германию, рассказывая о подвигах бойцов в своих очерках, стихах и статьях. Родина высоко оценила мужество Дмитрия Черепанова, о чем напоминают его ордена и медали. Вернувшись после войны, он продолжил журналистскую и писательскую деятельность, став автором 10 книг и проработав более 40 лет в газете «Прииртышская правда» в Семипалатинске.

Голос Родины

Наряду с печатными изданиями главным источником новостей с фронта для миллионов советских людей стало радио. С началом войны система радио­вещания претерпела значительные изменения, включая эвакуацию станций и редакций. Становление радиовещания в Семипалатинске в военные годы неразрывно связано с именем Евсея Моисеевича Макарова. Он родился­ в Украине, после службы в армии и окончания курсов уполномоченных редакторов узлового радиовещани работал в Украинском радиокомитете. В начале войны он оказался на Северном Кавказе, а в августе 1942 года вместе с семьей был эвакуирован в Казахстан. В октябре того же года Макаров был назначен специальным корреспондентом и литературным работником вновь созданного Семипалатинского областного радиокомитета, а затем стал уполномоченным Казрадиокомитета по Семипалатинской области.

С 1943 по 1951 год Евсей Макаров был собственным корреспондентом «Пос­ледних известий» Казахского радио. Эта передача первой сообщила о начале войны. За период 1941–1945 годов только в «Последних известиях» Центрального вещания было передано до семи тысяч корреспонденций с фронта. Основу информационных сообщений составляли материалы Совинформбюро. Вещательная сетка кардинально изменилась: наряду с передачами о боевых действиях регулярно готовились репортажи об освобожденных городах и работе советских людей в тылу, что было особенно интересно фронтовикам.

– В 1944 году Евсей Макаров возглавил Семипалатинский областной радиокомитет, проработав в этой должности до 1955 года. Одним из первых в Казахстане он получил звание «Почетный радист СССР». После войны Макаров получил высшее историческое образование, стал членом Союза журналистов СССР и активно продолжал свою деятельность. Он писал стихи, музыку, прозу, готовил литературно-музыкальные композиции. Евсей Моисеевич Макаров ушел из жизни в 1997 году, оставив богатое творческое наследие, включающее более 150 опубликованных работ и несколько десятков песен, – рассказывает архивист Наталья Яковлева.

Всего в годы войны на передовой трудились четыре с половиной тысячи военных журналистов, 72 из них – из Казахстана. Каждый второй фронтовой корреспондент был ранен, каждый четвертый погиб. Те, кто выжил, оставили потомкам бесценное наследие – произведения, отражающие трагедию войны и торжество Победы.

#регионы #область Абай #журналисты #война

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