Солдаты массово отравились в Карагандинской области

Происшествия , Армия
220

В инфекционной больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция» находятся 31 солдат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Военнослужащих массово госпитализировали в Карагандинской области. В воинской части 5516 города Темиртау санитарные врачи взяли смывы со столовой и казармы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В инфекционной больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция» находятся 31 солдат. Они в течение двух дней обращались в медицинский пункт воинской части. Их повезли на осмотр к инфекционисту, там же и положили в больницу.

Чтобы выяснить причину отравления, на месте работают медики, представители регионального командования «Орталык» и представители главного командования Нацгвардии.

Солдаты в этой воинской части служат из разных городов. Командиры оповестили о случившемся родителей. Сейчас состояние здоровья заболевших улучшилось, отметил представитель регионального командования «Орталык» Нацгвардии Берик Токтаров.

«Солдаты в удовлетворительном состоянии, идут на поправку. Находятся на контакте ежедневно. Наши офицеры, командиры посещают их. С ними разговариваем. Тяжёлых больных нет. Идут на поправку. Это неприятная ситуация в плане, что военнослужащие попали в больницу. Для нас это тоже неприятно, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы они быстрее выздоровели и снова встали в строй для выполнения возложенных на воинскую часть задач», - прокомментировал заместитель командующего командования «Орталык» Нацгвардии РК Берик Токтаров.

Он отметил, что очаг локализован. Новых обращений от солдат не было. Результаты экспертизы будут известны в ближайшие дни.

#отравление #Темиртау #госпитализация #солдаты

Популярное

Все
Вам пакет. Экологический!
Защищены права более двухсот работников
Погружение в древность
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Приаралье становится центром стекольной промышленности
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Стратегическое партнерство и братские связи
На археологическом комплексе провели уборку
Укреплять боевое содружество
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Проверки на дорогах
В Алматы достраивают студенческие общежития
Каждый будет нести персональную ответственность
Накануне старта Лиги наций УЕФА
Стартовала «Летняя школа волонтеров-2024»
Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
С газом наметились подвижки
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
«Первое, что понравилось, был батут...»
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Форму школьную купить – это вам не шутка
Не заплатили за отдых детей
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
Президент посетил предприятие по производству шин
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Навели порядок в ущелье
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Детский омбудсмен прокомментировал изнасилование 7-летнего …
Министр обороны поделился семейными фотографиями в Казнете
В Алматы избили судью в матче любительской лиги футбола - В…
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]