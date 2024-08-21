Солдаты массово отравились в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Военнослужащих массово госпитализировали в Карагандинской области. В воинской части 5516 города Темиртау санитарные врачи взяли смывы со столовой и казармы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В инфекционной больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция» находятся 31 солдат. Они в течение двух дней обращались в медицинский пункт воинской части. Их повезли на осмотр к инфекционисту, там же и положили в больницу.

Чтобы выяснить причину отравления, на месте работают медики, представители регионального командования «Орталык» и представители главного командования Нацгвардии.

Солдаты в этой воинской части служат из разных городов. Командиры оповестили о случившемся родителей. Сейчас состояние здоровья заболевших улучшилось, отметил представитель регионального командования «Орталык» Нацгвардии Берик Токтаров.

«Солдаты в удовлетворительном состоянии, идут на поправку. Находятся на контакте ежедневно. Наши офицеры, командиры посещают их. С ними разговариваем. Тяжёлых больных нет. Идут на поправку. Это неприятная ситуация в плане, что военнослужащие попали в больницу. Для нас это тоже неприятно, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы они быстрее выздоровели и снова встали в строй для выполнения возложенных на воинскую часть задач», - прокомментировал заместитель командующего командования «Орталык» Нацгвардии РК Берик Токтаров.

Он отметил, что очаг локализован. Новых обращений от солдат не было. Результаты экспертизы будут известны в ближайшие дни.