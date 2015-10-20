Солнечная «ласточка» побратимов Свежий выпуск Николай НИКОЛАЕВ, Алматинская область

Это первая фотоэлектрическая система в городе. Отныне часть производственных мощностей фирмы будет работать на бесплатной, а самое главное – чистой энергии солнца. Пилотный проект осуществлен совместно с южнокорейскими производителями солнечных панелей.

Как рассказал руководитель фирмы Виталий Милевский, корейцы вышли на них благодаря движению городов-побратимов. На фирме лежит миссия доказать эффективность подобных систем на практике и тем самым способствовать внедрению альтернативных источников энергии в Казахстане. Срок эффективного действия установленных батарей – четверть века. Благодаря низким затратам по обслуживанию, установка окупается в течение 10 лет. По истечении срока эксплуатации замена батарей не потребует квалифицированных специалистов.

Выступивший на церемонии запуска мэр города Сатжан Кикимов сказал, что станция – еще одна солнечная «ласточка» чистой, не загрязняющей окружающую среду энергии в Капшагае. Он выразил надежду, что со временем город станет самым чистым в республике. Ведь чего-чего, а солнечных дней здесь хватает. И грех этим не воспользоваться.